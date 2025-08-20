صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باڈی بلڈنگ فیڈریشن میں اقرباء پروری کی نئی مثال

لاہور(سپورٹس ڈیسک)کھیلوں میں اقربا پروری کی نئی مثال قام، پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن نے قومی ٹیم کیساتھ ایک ہی گھرانے کے تین افراد کو آفیشلز بناڈالا، تھای لینڈ میں کھیلی جانیوالی ایشین باڈی بلڈنگ چیمپین شپ فیملی جواے رایڈ ٹور بن گیا۔

شوہر کوچ، بیوی ریفری، بیٹی ٹرینی جج بن گی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان سپورٹس بورڈ کی سرپرستی میں ہونے والے متنازعہ انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی فیڈریشن کے سیکرٹری سہیل انور نے خود کو کوچ اور منیجر مقرر کیا ہے جبکہ ان کی اہلیہ ماریا سہیل کو ریفری اور بیٹی مریم سہیل کو ٹرینی جج بنا کر پاکستان کی نمائندگی کراتے ہوے ٹیم کیساتھ لے گئے ہیں۔ پاکستان کی کھیلوں کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہورہا ہے کہ ایک ہی گھرانے کے تین افراد کو باضابطہ طور پر کسی انٹرنیشنل ٹورنگ سکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہو۔ حیران کن طور پر پاکستان سپورٹس بورڈ نے بھی ایک ہی گھرانے کی تینوں شخصیات کو پاکستان کی نمائندگی کرنے کیلئے نو رکنی ٹیم کیساتھ این او سی جاری کیا۔ اس ضمن میں سہیل انور نے مؤقف اختیار کیا کہ مجھے حکومت سے کوئی مالی معاونت نہیں ملی، اخراجات سپانسرشپ کے ذریعے پورے کئے گئے ۔

 

