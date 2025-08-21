صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی بیٹر حیدر علی کیس ،ضمانت میں مزید دو ہفتے کی توسیع

  • کھیلوں کی دنیا
قومی بیٹر حیدر علی کیس ،ضمانت میں مزید دو ہفتے کی توسیع

لندن (سپورٹس ڈیسک)قومی کرکٹر حیدر علی کی ضمانت میں مزید دو ہفتے کی توسیع کردی گئی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ حیدر علی کے کیس کی تحقیقات میں زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے ۔

پولیس نے حیدر علی کو دوبارہ طلب کررکھا تھا اب پولیس اسٹیشن طلبی کو دو ہفتے مزید آگے کردیا گیا ہے ۔واضح رہے کہ پولیس نے حیدر علی کو ابتدائی تحقیقات کے بعد ضمانت پر رہا کیا تھا، انہیں موبائل فون بھی پولیس نے فرانزک کے بعد واپس کردیا تاھ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے تک قومی کرکٹر برطانیہ سے باہر نہیں جاسکیں گے ۔واضح رہے کہ مانچسٹر پولیس کا کہنا تھا کہ 4 اگست کو شکایت موصول ہوئی تھی جس کے بعد نوجوان کو حراست میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا کیا جب کہ یہ واقعہ مبینہ طور پر 23 جولائی کو مانچسٹر کی حدود میں پیش آیا۔ واقعہ پاکستان شاہینز کرکٹ ٹیم کے حالیہ دورہ انگلینڈ کے دوران پیش آیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak