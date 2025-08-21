صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایچ ایف کا پرو ہاکی لیگ کی ڈیڈ لائن بڑھانے کیلئے رابطہ

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ہاکی فیڈریشن نے پرو ہاکی لیگ کی ڈیڈ لائن بڑھانے کے لیے رابطہ کیا ہے ۔

سیکرٹری پی ایچ ایف رانا مجاہد نے کہا ہے کہ وزارت بین الصوبائی رابطہ وزارت خزانہ اور پاکستان سپورٹس بورڈ سے رابطے میں ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے پرو ہاکی لیگ کی ڈیڈ لائن بڑھانے کے لئے رابطہ کیا ہے ، متعلقہ حکام سے مثبت اشارے مل رہے ہیں اچھی پیشرفت ہو گی۔پی ایچ ایف سیکرٹری نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی ایچ ڈیڈ لائن میں اضافہ کر دے گی جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کھلاڑیوں کو میڈیکل اور ٹریننگ کی سہولت کا اعلان خوش آئند ہے ۔اُن کا کہنا تھا کہ محسن نقوی کے پاکستان ہاکی کو سپورٹ کرنے پر شکر گزار ہیں۔

