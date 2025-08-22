ایشیا کپ : پاکستان کیخلاف کھیلنے کیلئے بھارتی ٹیم کو گرین سگنل
لاہور(سپورٹس ڈیسک)بھارت کی پاکستان کے خلاف ایشیا کپ میں نہ کھیلنے کی قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں۔ بھارتی سپورٹس منسٹری نے ایشیا کپ میں بھارت کو پاکستان کے خلاف کھیلنے کا گرین سگنل دے دیا۔
سپورٹس منسٹری نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ کسی دو طرفہ مقابلے میں حصہ نہیں لے گا نہ ہی پاکستانی کھلاڑیوں کو بھارت میں کھیلنے دے گا۔ البتہ، ایسے ملٹی نیشنل ایونٹس جن میں پاکستان بھی ہو، میں بھارتی ایتھلیٹس یا ٹیم حصہ لینے کے لیے آزاد ہیں۔ بھارتی وزارتِ کھیل نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اب کسی نیوٹرل مقام پر بھی دو طرفہ کھیلوں کے مقابلے نہیں کھیلے جائیں گے ۔پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق بھارتی وزارت کھیل کی اس غیر معمولی پالیسی کے تحت کرکٹ ٹیم کو آئندہ ماہ متحدہ عرب امارات میں شیڈول ایشیا کپ میں شرکت سے نہیں روکا جائے گا کیونکہ اس ایونٹ میں دیگر ممالک کی ٹیمیں بھی شامل ہیں۔ وزارت کے ایک باخبر ذرائع نے بتایا کہ اس پالیسی کے تحت بھارتی کھلاڑی پاکستان نہیں جائیں گے اور نہ ہی پاکستانی کھلاڑی بھارت آ سکیں گے ، پالیسی کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔پی ٹی آئی کے مطابق جب پوچھا گیا کہ کیا بھارتی ٹیمیں کسی کثیر الملکی ایونٹ کے لیے پاکستان جائیں گی، تو ذرائع نے کہا کہ ایسے معاملے میں کیس کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔پالیسی میں مزید کہا گیا کہ بین الاقوامی اور کثیر فریقی ایونٹس کے معاملے میں، خواہ وہ بھارت میں ہوں یا بیرونِ ملک، ہم بین الاقوامی سپورٹس باڈیز کے طریقہ کار اور اپنے کھلاڑیوں کے مفاد کو پیشِ نظر رکھتے ہیں۔