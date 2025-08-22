بھارتی پلیئرز کیلئے برونکو ٹیسٹ متعارف کرانے کا فیصلہ
نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک)بھارتی کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کیلئے نیا فٹنس ٹیسٹ متعارف کرانے کا فیصلہ کرلیا۔بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی کھلاڑی فٹنس کوبہتر کرنے کیلئے برونکو ٹیسٹ میں حصہ لیا کریں گے۔۔۔
برونکو ٹیسٹ رگبی کھلاڑیوں کی فٹنس کی جانچ کیلئے لیا جاتا ہے ۔بھارتی میڈیا کے مطابق برونکو ٹیسٹ کے ایک سیٹ میں بغیر رکے 20 میٹر، 40 میٹر اور 60 میٹرکی شٹل رن لگانا ہوتی ہے ، ایک کھلا ڑی کو بغیر بریک لیے ٹوٹل 5 سیٹ کرنے ہوتے ہیں۔بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے کھلاڑیوں کیلئے برونکو ٹیسٹ مکمل کرنے کا وقت 6 منٹ کا رکھا گیا ہے ۔بھارتی میڈیا کے مطابق برونکو ٹیسٹ متعارف کرانے کی تجویز بھارتی سٹرینتھ اینڈ کنڈیشنگ کوچ ایڈریئن لی روکس نے دی، ایڈریئن چاہتے ہیں کہ فاسٹ بولرز صرف جم کی بجائے زیادہ رننگ کریں۔دوسری جانب بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر بھی برونکو ٹیسٹ کے حق میں ہیں۔بھارتی میڈیا کے مطابق برونکو ٹیسٹ انگلینڈ کے خلاف سیریز کے بعد لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، انگلینڈ کیخلاف سیریز میں کچھ فاسٹ بولرز کی فٹنس معیاری نہیں تھی۔