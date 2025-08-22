بگ بیش،پاکستانی کرکٹ فینز کیلئے سٹینڈ بنانے کا فیصلہ
میلبورن (سپورٹس ڈیسک)بگ بیش لیگ کے دوران ایک بار پھر پاکستانی کرکٹ فینز کے لیے سٹینڈ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستانی کرکٹ فینز کیلئے ایک سٹینڈ مخصوص کیا جائے گا۔۔۔
ایم سی جی میں مخصوص سٹینڈ کو ہاؤس آف رؤف کا نام دیا جائے گا۔میلبورن سٹارز کے میچز کے دوران پاکستانیوں سمیت ساؤتھ ایشین فینز کی دلچسپی کے لیے سٹینڈ بنایا جائے گا، گزشتہ سیزن میں بھی ایم سی جی پاکستان سٹینڈ بنایا گیا تھا۔جی ایممیلبورن سٹارز میکس ایبٹ کے مطابق ہاؤس آف رؤف بنانے کا مقصد پاکستانی شائقین کی توجہ حاصل کرنا ہے ، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی فینز آئیں اور ہمارے میچز میں لطف اندوز ہوں، اپنی ثقافت کو اجاگر کریں۔انہوں نے کہاکہ حارث رؤف میلبورن سٹارز کے زبردست ایمبیسڈر ہیں، ہم منتظر ہیں کہ پاکستان کا پرجوش کراؤڈ آئے اور میلبرن سٹارز کو سپورٹ کرے ۔میکس ایبٹ کے مطابق پاکستانی کرکٹرز کیلئے آنے والے پاکستانی فینز کی وجہ سے ایم سی جی میں دلکش ماحول پیدا ہوتا ہے ۔واضح رہے کہ ساؤتھ ایشین کرکٹرز اور کمیونٹی کے لیے اقدامات کرنا کرکٹ آسٹریلیا کے ملٹی کلچرل ایکشن پلان کا حصہ ہے ۔