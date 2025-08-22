صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بگ بیش،پاکستانی کرکٹ فینز کیلئے سٹینڈ بنانے کا فیصلہ

  • کھیلوں کی دنیا
بگ بیش،پاکستانی کرکٹ فینز کیلئے سٹینڈ بنانے کا فیصلہ

میلبورن (سپورٹس ڈیسک)بگ بیش لیگ کے دوران ایک بار پھر پاکستانی کرکٹ فینز کے لیے سٹینڈ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستانی کرکٹ فینز کیلئے ایک سٹینڈ مخصوص کیا جائے گا۔۔۔

 ایم سی جی میں مخصوص سٹینڈ کو ہاؤس آف رؤف کا نام دیا جائے گا۔میلبورن سٹارز کے میچز کے دوران پاکستانیوں سمیت ساؤتھ ایشین فینز کی دلچسپی کے لیے سٹینڈ بنایا جائے گا، گزشتہ سیزن میں بھی ایم سی جی پاکستان سٹینڈ بنایا گیا تھا۔جی ایممیلبورن سٹارز میکس ایبٹ کے مطابق ہاؤس آف رؤف بنانے کا مقصد پاکستانی شائقین کی توجہ حاصل کرنا ہے ، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی فینز آئیں اور ہمارے میچز میں لطف اندوز ہوں، اپنی ثقافت کو اجاگر کریں۔انہوں نے کہاکہ حارث رؤف میلبورن سٹارز کے زبردست ایمبیسڈر ہیں، ہم منتظر ہیں کہ پاکستان کا پرجوش کراؤڈ آئے اور میلبرن سٹارز کو سپورٹ کرے ۔میکس ایبٹ کے مطابق پاکستانی کرکٹرز کیلئے آنے والے پاکستانی فینز کی وجہ سے ایم سی جی میں دلکش ماحول پیدا ہوتا ہے ۔واضح رہے کہ ساؤتھ ایشین کرکٹرز اور کمیونٹی کے لیے اقدامات کرنا کرکٹ آسٹریلیا کے ملٹی کلچرل ایکشن پلان کا حصہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:تیزی کا زورٹوٹ گیا،151ارب خسارہ

ڈالر کی قدر میں کمی جاری،تولہ سونا 2ہزار روپے مہنگا

این بی پی نے پہلا پے پاک پنک ڈیبٹ کارڈ متعارف کرادیا

ٹرانسپورٹ خدما ت کی برآمدات میں 26فیصد کا نمایاں اضافہ

ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں 32.13فیصد کا بڑا اضافہ

مرکنٹائل ایکسچینج میں 36ارب روپے کے سودے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ
Dunya Bethak