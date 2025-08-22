صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یو این ویمن پاکستان اور زلمی فاؤنڈیشن میں مفاہمتی یادداشت

یو این ویمن پاکستان اور زلمی فاؤنڈیشن میں مفاہمتی یادداشت

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)یو این ویمن پاکستان اور زلمی فاؤنڈیشن نے خواتین اور لڑکیوں کو کھیل، قیادت، اور معاشی خودمختاری کے ذریعے بااختیار بنانے کے لیے مشترکہ تعاون پر مبنی ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔

 سٹریٹجک شراکت داری کے تحت دونوں ادارے خواتین کے قومی کھیلوں کے مقابلوں سے لے کر پیشہ ورانہ تربیت اور کمیونٹی آؤٹ ریچ تک کئی پروگراموں میں مل کر کام کریں گے ۔ زلمی فاؤنڈیشن کے سی ای او میاں عباس اور یو این ویمن کے کنٹری نمائندے جمشید ایم قاضی نے دستخط کئے ۔

 

