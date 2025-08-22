صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماسٹرز کپ ٹیبل ٹینس کا ٹا ئٹل،تیمور اور بسمہ کے نام

  • کھیلوں کی دنیا
ماسٹرز کپ ٹیبل ٹینس کا ٹا ئٹل،تیمور اور بسمہ کے نام

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن کے زیر اہتمام منعقدہ جشنِ آزادی ماسٹرز کپ کا مینز سنگلز ٹا ئٹل ہائر ایجوکیشن کمیشن کے محمد تیمور خان اور ویمنزسنگلز ٹا ئٹل واپڈا کی بسمہ فریال نے جیت لیا۔

چار روزہ ایونٹ لیگ فارمیٹ پر کھیلاگیا جس کے ذریعے پاکستان کی قومی ٹیم کا انتخاب کیا جائے گا جو رواں سال سعودی عرب میں ہونے والے اسلامگ گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کرے گی۔ ٹورنامنٹ میں ایچ ای سی، واپڈا، آرمی، او جی ڈی سی، این ایچ اے ، سندھ، پنجاب اور خیبرپختونخوا سے تعلق رکھنے والے قومی رینکنگ کے سرفہرست 32 مرد اور 16 خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی۔اختتامی تقریب کے مہمانِ خصوصی پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن کے صدر احمر ملک اور پنجاب کے صدر عرفان اللہ خان تھے جنہوں نے کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

شمالی غزہ پر قبضے کی تیاری،اسرائیل کا طبی عملے ، امدادی تنظیموں کو انخلا کا حکم

فیلڈ مارشل جنوبی ایشیا میں بااثر شخصیت اور مردِ آہن:واشنگٹن ٹائمز

روس کا بڑا حملہ ، یوکرین پر سینکڑوں ڈرونز ، میزائل داغ دئیے

بنگلہ دیش ، پاکستان کی افسروں کیلئے ویزا فری داخلے کی منظوری

دنیا کی معمر ترین برطانوی خاتون 116 برس کی ہوگئیں

فراڈ کیس:ٹرمپ کی بڑی کامیابی ، 46کروڑ40لاکھ ڈالر جرمانہ ختم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ
Dunya Bethak