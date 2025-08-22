صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن کا معرکہ حق کومبیٹ کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن کا معرکہ حق کومبیٹ کا اعلان

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن نے بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے بڑے ایونٹ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے ۔

فتح کا جشن منانے کے لئے ایونٹ کا نام معرکہ حق پاکستان کومبیٹ نائٹ رکھا گیا ہے ،ایونٹ میں اوپن ایم ایم اے چیمپئن شپ اور روڈ ٹو بریو 100 کے کوالیفائنگ راؤنڈکے مقابلے شامل ہوں گے ،مختلف ویٹ کیٹیگریز کی چھ ٹیمیں ان ایکشن ہوں گی،ایونٹ کے فاتح فائٹرزکوورلڈ ایم ایم اے چیمپئن شپ،جارجیامیں پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملے گا۔ روڈ ٹو بریو 100 کے میچز رواں سال بحرین میں کھیلے جائیں گے ،تاہم اس کے کوالیفائنگ راؤنڈ میچز پاکستان میں 24 اگست کولاہور کے ڈی ایچ اے سٹیڈیم فیز 6 میں منعقدہوں گے ۔

 

