پنکچر لگانے والے پاکستانی کا تھائی لینڈ میں گولڈ میڈل
لاہور(سپورٹس ڈیسک)تھائی لینڈ میں جاری ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ کے پانچویں روز پاکستان نے 2 گولڈ میڈل جیت لیے ہیں۔
فراست علی نے 3 بھارتی اور ایک افغانی تن ساز کو شکست دے کر جونیئر کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ ماسٹر کیٹیگری میں پاکستان کے 51 سالہ اعجاز خان نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔سیکرٹری جنرل پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن سہیل انور کے مطابق فراست علی ملتان میں پنکچر کی دکان پر کام کرتا ہے ۔ اس شاندار کامیابی پر انتہائی مسرت کا ظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فراست علی نے تھائی لینڈ میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بلند کرکے ہم سب کے سر فخر سے بلند کر دئیے ہیں ، ہمارے جوان آئندہ بھی کارکردگی دکھاتے رہیں گے ۔