ایشین تھروئنگ چیمپئن شپ،یاسر سلطان کاکانسی کا تمغہ
موکپو (سپورٹس ڈیسک)ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کے جیولن تھروئر یاسر سلطان نے قوم کے لیے ایک اور خوشی کا لمحہ پیدا کیا ہے۔ انہوں نے ایشین تھروئنگ چیمپئن شپ 2025 کے مردوں کے جیولن تھرو فائنل میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔
یاسر سلطان نے زبردست مقابلے میں حصہ لیتے ہوئے اپنی سیزن کی بہترین تھرو (77.43 میٹر) کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ مقابلے میں سری لنکا کے پاتھیراج نے 82.05 میٹر کی شاندار تھرو کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا جبکہ جاپان کے ناگانوما نے 78.60 میٹر کی تھرو کے ساتھ سلور میڈل اپنے نام کیا۔ دیگر نمایاں کھلاڑیوں میں چین کے زو نے 76.32 میٹر کے ساتھ چوتھی پوزیشن حاصل کی، جاپان کے ایواو 75.63 میٹر کے ساتھ پانچویں، قازقستان کے گافنر 75.62 میٹر کی ذاتی بہترین کارکردگی کے ساتھ چھٹی، جاپان کے اوگورا 74.39 میٹر کے ساتھ ساتویں جبکہ چین کے وانگ 73.49 میٹر کے ساتھ آٹھویں نمبر پر رہے ۔چیئرمین ساؤتھ ایشین ایتھلیٹکس فیڈریشن محمد اکرم ساہی نے اس کامیابی کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہاکہ پاکستان اب دو ایسے جیولن تھروئرز کا مالک ہے جو عالمی مقابلوں میں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔