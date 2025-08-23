تین ملکی ٹی ٹونٹی سیریز ،گرین شرٹس کی بھرپور تیاریاں
دبئی (سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی کے زیر اہتمام پاکستان ،افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تین ملکی ٹی ٹونٹی ٹرائی سیریز کا آغاز 29 اگست کو یواے ای میں ہوگا،جس میں شرکت کے لئے پاکستان کی ٹیم دبئی پہنچ چکی ہے۔
پاکستان کی ٹیم نے سہ ملکی سیریز سے قبل دبئی میں تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے ۔آئی سی سی اکیڈمی میں کھلاڑیوں نے تین گھنٹے تک پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔کوچز کی زیر نگرانی بیٹرز اور بولرز نے نیٹ پر تربیت کی۔اس سے قبل فزیکل اور فیلڈنگ ڈرلز کی گئیں۔ پاکستان ،افغانستان اور متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کے درمیان تین ملکی ٹی ٹونٹی ٹرائی سیریز کا انعقاد 29 اگست سے 7 ستمبر تک تاریخی شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں کیا جائے گا، سیریز کا افتتاحی میچ 29 اگست کو پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔تین ملکی ٹی ٹونٹی ٹرائی سیریز میں شامل ہر ٹیم ٹورنامنٹ میں دوسری دو ٹیموں کے خلاف دو دو میچز کھیلے گی جبکہ 7 ستمبر کو ٹاپ دو ٹیموں کے درمیان فائنل کھیلا جائے گا۔آئی سی سی نے اس سلسلے میں پہلے ہی تین ملکی ٹی ٹونٹی ٹرائی سیریز کا شیڈول جاری کر رکھا ہے جس کے تمام میچز شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے ۔