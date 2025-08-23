پاکستان، جنوبی افریقاویمنز سیریز کیلئے میچ آفیشلز کا اعلان
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان اور جنوبی افریقا کی ویمنز کرکٹ ٹیموں کے درمیان ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔۔۔
جو 16 سے 22 ستمبر تک قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلی جائے گی۔پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی )کے مطابق پاکستانی امپائر سلیمہ امتیاز پہلی مرتبہ دو طرفہ ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سیریز میں امپائرنگ کریں گی۔ آسٹریلیا کی کلیئر پولو سیک بھی امپائرنگ کے فرائض انجام دیں گی۔ سیریز کے لیے حمیرہ فرح کو ریزرو امپائر نامزد کیا گیا ہے ۔طارق رشید آن فیلڈ امپائر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں گے جبکہ سابق ٹیسٹ کرکٹر علی نقوی کو میچ ریفری مقرر کیا گیا ہے ۔