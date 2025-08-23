وسیم اکرم نے کامیابیوں کا کریڈٹ عمران خان کو دیدیا
لاہور (سپورٹس ڈیسک)سابق مایہ ناز فاسٹ بولر وسیم اکرم نے اپنے سابق کپتان اور ورلڈکپ فاتح عمران خان کو اپنی کرکٹ کا سب سے بڑا سہارا اور بہترین کپتان قرار دیا ہے۔
انگلش کرکٹرز مائیکل وان، سر الیسٹر کک، ڈیوڈ لائیڈ اور فل ٹفنل کے پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے وسیم اکرم نے کہا کہ عمران خان بلاشبہ ان کے سب سے عظیم کپتان تھے ۔ وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ میں نے میدان کے اندر اور باہر جو کچھ بھی حاصل کیا، اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے ۔ وہ ہمیشہ ہمیں اعتماد دیتے ، فرنٹ سے لیڈ کرتے اور اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنے کی تلقین کرتے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگ اکثر مجھے قدرتی ٹیلنٹڈ بولر کہتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے سخت محنت سے اپنی کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے 1976 میں اپنا بالنگ ایکشن تبدیل کر لیا تھا، جو کسی بھی بولر کے لئے انتہائی مشکل فیصلہ ہوتا ہے ، مگر ان کے عزم نے یہ ناممکن کام بھی ممکن بنا دیا۔ وسیم اکرم نے بتایا کہ عمران خان کھلاڑیوں سے ہمیشہ 100 فیصد کارکردگی کے متقاضی رہتے تھے ۔ اگر کوئی میدان میں سست روی کا مظاہرہ کرتا تو وہ سخت ڈانٹ دیتے ، تاہم اگر کوئی کھلاڑی اپنی بھرپور محنت کے باوجود کامیاب نہ ہو پاتا تو وہ اس کو تسلیم بھی کر لیتے تھے ۔