صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی سی بی بورڈ آف گورنرزکا اجلاس ، آڈیٹرز کے از سر نو تقرر کی منظوری

  • کھیلوں کی دنیا
پی سی بی بورڈ آف گورنرزکا اجلاس ، آڈیٹرز کے از سر نو تقرر کی منظوری

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف گورنرز اجلاس میں رواں مالی سال کیلئے آڈیٹرز کے ازسر نو تقرر کی منظوری دیدی گئی۔تفصیلات کے مطابق لاہور میں چیئر مین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کا 80واں اجلاس ہوا۔۔۔

جس میں پاکستانی کرکٹ کا معیار اور انٹرنیشنل کرکٹ میں ٹیم کی کارکردگی بہتر بنانے پر غور کیا گیا۔خواتین کرکٹ کے فروغ کیلئے گراس روٹ لیول پر اقدامات سمیت ڈومیسٹک کرکٹ اور نوجوان ٹیلنٹ آگے لانے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ہائی پرفارمنس سینٹرز کی اپ گریڈیشن پر بھی اجلاس کو بریف کیا گیا،اجلاس میں پی سی بی کے اپ ڈیٹڈ فنانشل رولز، رواں مالی سال کیلئے آڈیٹرز کے ازسر نو تقرر، کئی برس سے استعمال نہ ہونے والے اکاؤنٹس کو بند کرنے اور گلوبل اینٹی کرپشن کوڈ اپنانے کیلئے پروسیجرل رد و بدل کی منظوری دی گئی جبکہ کلبز کی سکروٹنی کیلئے طریقہ کار میں رد و بدل کی منظوری سمیت بی او جی کے 78ویں اور 79ویں اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔اجلاس میں بورڈ آف گورنرز کے ممبران انوار غنی، ظہیر عباس، سجاد علی کھوکھر، ظفر اللہ، تنویر احمد، محمد اسماعیل قریشی، طارق سرور اور دیگر نے شرکت کی،چیف آپریٹنگ آفیسر پی سی بی سمیر احمد، چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایس ایل سلمان نصیر، چیف فنانشل آفیسر، انٹرنیشنل کرکٹ، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن، ڈومیسٹک کرکٹ، ہیومن ریسورس، ہائی پرفارمنس سنٹرز کے ڈائریکٹرز، ویمنز کرکٹ کی سربراہ اور لیگل ڈیپارٹمنٹ کے حکام بھی اجلاس میں شریک ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

13 برس بعد وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش ، اہم ملاقاتیں : ایم اویوز پر دستحط کا امکان

غزہ قحط : خیراتی باورچی خانوں پر ہجوم ، اسرائیلی حملوں میں مزید 61 شہید

پاکستان کیساتھ تعلقات میں کسی ملک کی ثالثی قبول نہیں:بھارت

لڑاکا طیاروں کے انجن ملک میں تیار کیے جائیں گے :بھارتی وزیر دفاع

ٹرمپ نے قریبی ساتھی سرجیو گور کو بھارت میں نیا امریکی سفیر نامزد کر دیا

امریکی دفاعی انٹیلی جنس ایجنسی کے سربراہ سمیت 3اعلیٰ افسر برطرف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak