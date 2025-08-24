پی سی بی بورڈ آف گورنرزکا اجلاس ، آڈیٹرز کے از سر نو تقرر کی منظوری
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف گورنرز اجلاس میں رواں مالی سال کیلئے آڈیٹرز کے ازسر نو تقرر کی منظوری دیدی گئی۔تفصیلات کے مطابق لاہور میں چیئر مین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کا 80واں اجلاس ہوا۔۔۔
جس میں پاکستانی کرکٹ کا معیار اور انٹرنیشنل کرکٹ میں ٹیم کی کارکردگی بہتر بنانے پر غور کیا گیا۔خواتین کرکٹ کے فروغ کیلئے گراس روٹ لیول پر اقدامات سمیت ڈومیسٹک کرکٹ اور نوجوان ٹیلنٹ آگے لانے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ہائی پرفارمنس سینٹرز کی اپ گریڈیشن پر بھی اجلاس کو بریف کیا گیا،اجلاس میں پی سی بی کے اپ ڈیٹڈ فنانشل رولز، رواں مالی سال کیلئے آڈیٹرز کے ازسر نو تقرر، کئی برس سے استعمال نہ ہونے والے اکاؤنٹس کو بند کرنے اور گلوبل اینٹی کرپشن کوڈ اپنانے کیلئے پروسیجرل رد و بدل کی منظوری دی گئی جبکہ کلبز کی سکروٹنی کیلئے طریقہ کار میں رد و بدل کی منظوری سمیت بی او جی کے 78ویں اور 79ویں اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔اجلاس میں بورڈ آف گورنرز کے ممبران انوار غنی، ظہیر عباس، سجاد علی کھوکھر، ظفر اللہ، تنویر احمد، محمد اسماعیل قریشی، طارق سرور اور دیگر نے شرکت کی،چیف آپریٹنگ آفیسر پی سی بی سمیر احمد، چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایس ایل سلمان نصیر، چیف فنانشل آفیسر، انٹرنیشنل کرکٹ، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن، ڈومیسٹک کرکٹ، ہیومن ریسورس، ہائی پرفارمنس سنٹرز کے ڈائریکٹرز، ویمنز کرکٹ کی سربراہ اور لیگل ڈیپارٹمنٹ کے حکام بھی اجلاس میں شریک ہوئے ۔