صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی سکواڈ ایشیا کپ میں کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتا :وریندر سہواگ

  • کھیلوں کی دنیا
بھارتی سکواڈ ایشیا کپ میں کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتا :وریندر سہواگ

ممبئی (سپورٹس ڈیسک )بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق ٹاپ آرڈر بیٹر وریندر سہواگ نے ایشیا کپ کے لیے منتخب کی گئی بھارتی ٹیم کے لیے کہاہے کہ۔۔۔

 یہ سکواڈ تجربہ کار کھلاڑیوں اور نوجوانوں پر مشتمل ایسا کمبی نیشن ہے جو دنیا کی کسی بھی ٹیم کو شکست دے سکتا ہے ۔بھارتی سپورٹس نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹیم سوریا کمار یادو کی قیادت میں میدان میں اترے گی اور مجھے ایشیا کپ 2025 میں بھارت کی کامیابی کے امکانات پر پورا اعتماد ہے ۔ سوریا کمار یادو کا جارحانہ مزاج ٹی ٹونٹی کرکٹ کے لیے بالکل موزوں ہے اور اگر ٹیم اسی انداز سے کھیلے تو مجھے ذرا بھی شک نہیں کہ بھارت ٹرافی جیت سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

شوکتا نون گینگ کے تین ارکان گرفتار، لاکھوں کا مال برآمد

منشیات فروشی پر سات ملزموں کے خلاف مقدمات درج

جواں سالہ لڑکی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بناڈ الا

درجن بھر وارداتیں،لاکھوں روپے ،زیورات ،سامان چوری

کامونکے :بڑی مقدار میں منشیات بر آ مد ، 7افراد گرفتار

لاکھوں کاجعلی چیک دینے پر مقدمہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak