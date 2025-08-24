بھارتی سکواڈ ایشیا کپ میں کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتا :وریندر سہواگ
ممبئی (سپورٹس ڈیسک )بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق ٹاپ آرڈر بیٹر وریندر سہواگ نے ایشیا کپ کے لیے منتخب کی گئی بھارتی ٹیم کے لیے کہاہے کہ۔۔۔
یہ سکواڈ تجربہ کار کھلاڑیوں اور نوجوانوں پر مشتمل ایسا کمبی نیشن ہے جو دنیا کی کسی بھی ٹیم کو شکست دے سکتا ہے ۔بھارتی سپورٹس نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹیم سوریا کمار یادو کی قیادت میں میدان میں اترے گی اور مجھے ایشیا کپ 2025 میں بھارت کی کامیابی کے امکانات پر پورا اعتماد ہے ۔ سوریا کمار یادو کا جارحانہ مزاج ٹی ٹونٹی کرکٹ کے لیے بالکل موزوں ہے اور اگر ٹیم اسی انداز سے کھیلے تو مجھے ذرا بھی شک نہیں کہ بھارت ٹرافی جیت سکتا ہے ۔