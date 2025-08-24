ایشاکپ کیلئے ٹیم کے اعلان کے بعد شبمن گل کی طبیعت ناساز
ممبئی (سپورٹس ڈیسک )ٹیسٹ فارمیٹ میں بھارتی ٹیم کے کپتان شبمن گِل ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئے ہیں وہ ایشیا کپ کیلئے ٹیم کا اعلان ہونے کے بعد بیمار پڑ گئے۔
غیرملکی کرکٹ ویب سائٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق 25 سالہ اوپنر شبمن گِل ان دنوں طبیعت خراب ہونے کے سبب آرام کر رہے ہیں اور ممکنہ طور پر بنگلورو میں رواں ماہ کے آخر میں شروع ہونے والے ‘ڈولیپ ٹرافی’ سے باہر ہو سکتے ہیں۔ شبمن گِل کو حال ہی میں نارتھ زون ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا تھا لیکن بی سی سی آئی کو فزیو سٹاف کی جانب سے موصول ہونے والی تازہ میڈیکل رپورٹ میں اِن کی دستیابی مشکوک بتائی گئی ہے ۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ شبمن گِل اس وقت چندی گڑھ میں اپنے گھر پر آرام کر رہے ہیں۔ شبمن گِل کی طبیعت ناساز ہونے کی خبر ایسی صورتحال میں سامنے آئی ہے کہ جب آئندہ ماہ دبئی میں ایشیا کپ کھیلا جائے گا۔ایشیا کپ سے قبل شبمن گِل کی مقامی ٹورنامنٹ ‘ڈولیپ ٹرافی’ میں عدم دستیابی ناصرف نارتھ زون بلکہ بھارتی ٹیم کے شائقین کے لیے بھی ایک بڑا دھچکا ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ایشیا کپ سے قبل یہ ٹورنامنٹ شبمن گِل کیلئے فارم اور فٹنس جانچنے کا بہترین موقع تھا۔