میتھیو بریٹز ابتدائی چار میچز میں نصف سنچریز بنانیوالے پہلے بیٹر بن گئے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )جنوبی افریقہ کے نوجوان بیٹر میتھیو بریٹزکے نے ون ڈے کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کردی۔
میتھیو بریٹزکے مینز ون ڈے میں کیریئر کے ابتدائی چار میچز میں نصف سنچریز سکور کرنے والے پہلے بلے باز بن گئے ۔انہوں نے دو روزقبل آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ایک روزہ میچ میں 88 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر ٹیم میں جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ میتھیو بریٹزکے اپنے کیریئر کے ابتدائی چار میچز میں ایک سنچری اور تین نصف سنچریز کی مدد سے 378 رنز بناچکے ہیں۔