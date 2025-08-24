پی سی بی کا پی ایس ایل کے 10سال پر ڈاکیو مینٹری بنانے کا فیصلہ
لاہور(سپورٹس ڈیسک ) کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کے 10 سالوں پر ڈاکیو مینٹری بنانے کا فیصلہ کیا ہے ۔ذرائع کے مطابق پی ایس ایل کے 10 سال پر ڈاکیو مینٹری بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، یہ دستاویزی فلم پی ایس ایل کے 2016 سے 2025 تک کے سفر کے اتار چڑھاؤ اور کامیابیوں پرمبنی ہوگی۔۔۔
ڈاکیومینٹری میں پی ایس ایل کی دبئی سے پاکستان منتقلی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کو لانے جیسے چیلنجز پر بات ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ڈاکیو مینٹری میں کووڈ کے دنوں میں پی ایس ایل کو درپیش چیلنجز اور ان مقابلوں کا بھی خصوصی ذکر کیا جائے گا۔اس کے علاوہ پی ایس ایل دنیا کی بڑی لیگز میں ٹاپ پر کیسے آئی یہ سارا خلاصہ بیان کیاجائے گا۔پی سی بی کا ڈاکو مینٹری کے لئے خواہشمند افراد اور کمپنیوں سے اگلے ہفتے پیش کش طلب کرنے کا امکان ہے ۔ کرکٹ بورڈ شہرت یافتہ اور ماہر کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے کا خواہشمند مند ہے ۔