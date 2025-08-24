پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کا بینک اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)نیشنل بینک آف پاکستان نے پاکستان سپورٹس بورڈ کی درخواست پر معطل شدہ پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن (پی ڈبلیو ایل ایف) کا بینک اکاؤنٹ بلاک کردیا ہے ، جو سپورٹس گورننس میں بے ضابطگیوں کیخلاف سخت اقدامات کا باقاعدہ آغاز ہے۔
پی ایس بی نے واضح کیا ہے کہ اس اقدام سے یہ دو ٹوک پیغام جاتا ہے کہ بے ضابطگیوں، کرپشن یا کھیلوں میں پاکستان کے نام کے غلط استعمال کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔پی ایس بی کے ترجمان نے کہا کہ یہ کارروائی ڈائریکٹر جنرل پی ایس بی محمد یاسر پیرزادہ کے ایجنڈے کے عین مطابق ہے ، جس کا مقصد تمام سپورٹس تنظیموں میں شفافیت، احتساب اور اچھی گورننس کو یقینی بنانا ہے ۔ انہوں نے زور دیا کہ جہاں کہیں بھی بے ضابطگیاں پائی گئیں، اسی نوعیت کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ڈی جی پی ایس بی نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ جو آئینی اور قانونی تقاضوں پر پورا نہیں اترے گا، اسے ملک کا پرچم استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔کھیلوں میں بے ضابطگی اور کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی ،یہ اقدام اس وقت کیا گیا جب پی ایس بی نے این بی پی کو آگاہ کیا کہ پی ڈبلیو ایل ایف، جو پی ایس بی کے زیرِ التوا معطلی میں ہے ، کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 42 کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہے اور قومی قوانین و ضوابط کی خلاف ورزی میں کام کر رہی ہے ، مزید برآں فیڈریشن انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ فیڈریشن (آئی ڈبلیو ایف) کے آئین کی پاسداری میں بھی ناکام رہی ہے ، جس کے مطابق قومی باڈی کا الگ اور قانونی طور پر رجسٹرڈ ادارہ ہونا لازمی ہے ۔