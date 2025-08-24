بنگلہ دیش کی سینئر ویمنز ٹیم کے بعد گرین ٹیم کو بھی انڈر 15بوائز سے شکست
ڈھاکا(سپورٹس ڈیسک )ڈھاکامیں جاری تین ٹیموں کے ڈومیسٹک ون ڈے ٹورنامنٹ میں بنگلہ دیش گرین ویمنز ٹیم کو انڈر 15 بوائز کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
انڈر 15 بوائز اور بنگلا دیش ویمنز گرین کے درمیان کھیلے گئے میچ میں بوائز انڈر 15 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 189 رنز سکور کئے ۔بنگلہ دیش ویمنز گرین ٹیم کو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 41 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، ویمنز گرین ٹیم نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنائے ۔واضح رہے کہ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں بنگلہ دیش ویمنز ریڈ ٹیم کو نگار سلطانہ کی قیادت میں بوائز انڈر 15 کے ہاتھوں 87 رنز سے غیر متوقع شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔