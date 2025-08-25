صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈارون (سپورٹس ڈیسک)پاکستان شاہینز ٹاپ اینڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز کے سیمی فائنل میں ہار گئی۔ یہ اس سیریز میں پرتھ سکارچرز کی پاکستان شاہینز کے خلاف دوسری کامیابی ہے ۔ڈارون میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں پاکستان شاہینز کو پرتھ سکارچرز نے 48 رنز سے شکست دے دی۔

پاکستان شاہینز نے ٹاس جیت کر پرتھ سکارچرز کو بیٹنگ کی دعوت دی جس نے 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 155 رنز بنائے ۔ جواب میں پاکستان شاہینز 17 اعشاریہ ایک اوورز میں 107رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔پرتھ سکارچرز کی اننگز میں نکولس ہابسن نے 7 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 59 رنز بنائے ۔ ان کی ذمے دارانہ بیٹنگ کی وجہ سے سکارچرز 69 رنز پر 6 وکٹیں گنوانے کے بعد 155 رنز تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ پاکستان شاہینز کی طرف سے سعد مسعود نے 21 رنز دے کر 3وکٹیں حاصل کیں۔ مہران ممتاز اور وسیم جونیئر نے بالترتیب 18 اور 35 رنز دے کر 2، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔پاکستان شاہینز کو پہلے ہی اوور میں یاسر خان کا صفر پر نقصان برداشت کرنا پڑا۔ معاذ صداقت 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئے ۔ عبدالصمد 10، خواجہ نافع 26 اور کپتان عرفان خان 17 رنز بناکر آؤٹ ہوئے تو پاکستان شاہینز کا سکور دسویں اوور میں 5 وکٹوں پر صرف 65 رنز تھا۔کیٹن کریچل نے لگاتار 3 گیندوں پر مبصر خان، سعد مسعود اور مہران ممتاز کو آؤٹ کر کے ہیٹ ٹرک کر ڈالی ۔کیٹن کریچل نے 13 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں جبکہ میتھیو کیلی اور برائس جیکسن نے 2، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

 

