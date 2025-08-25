صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
جنوبی افریقہ کو اپنی ون ڈے تاریخ کی سب سے بڑی شکست

میکے (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا نے تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں جنوبی افریقہ کو 276 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے کر ایک روزہ کرکٹ کی تاریخ میں پروٹیز کو سب سے بھاری ناکامی سے دوچار کر دیا۔

ٹریوس ہیڈ، مچل مارش، کیمرون گرین اور کوپر کونولی نے آسٹریلیا کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ یہ میچ آسٹریلیا نے یکطرفہ انداز میں جیت لیا لیکن تین میچوں کی سیریز 12 سے جنوبی افریقہ کے نام رہی۔ گزشتہ روز گریٹ بیریئر ریف ایرینا، میکے میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹریوس ہیڈ، مچل مارش اور کیمرون گرین کی شاندار سنچریوں کی بدولت مقررہ 50 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 431 رنز کا مجموعہ ترتیب دیا۔ کیمرون گرین نے 55 گیندوں پر 106 رنز بنائے ۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم بڑے ہدف کا تعاقب نہ کر سکی اور پوری ٹیم 24.5 اوورز میں 155 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ آسٹریلیا کے نوجوان سپنر کوپر کونولی نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ وہ ایک روزہ کرکٹ میں پانچ وکٹیں لینے والے سب سے کم عمر آسٹریلوی بالر بن گئے ۔ ٹریوس ہیڈ کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ ون ڈے کرکٹ میں یہ دوسرا موقع ہے جب ابتدائی تین بلے بازوں نے سنچری سکور کی ہو جبکہ ون ڈے کی ایک اننگ میں تین سنچریز سکور ہونے کا یہ پانچواں موقع ہے ۔

 

