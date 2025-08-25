صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماریا شراپووا انٹرنیشنل ٹینس ہال آف فیم میں شامل

  • کھیلوں کی دنیا
نیویارک(سپورٹس ڈیسک)روس کی سابق ٹینس سٹار اور پانچ مرتبہ گرینڈ سلیم چیمپئن ماریا شراپووا کو انٹرنیشنل ٹینس ہال آف فیم میں شامل کر لیا گیا۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق ماریا شراپووا کو انٹرنیشنل ٹینس ہال آف فیم میں شامل کرنے کی تقریب امریکی ریاست رہوڈ آئی لینڈ کے شہر نیوپورٹ میں منعقد ہوئی جہاں امریکا کے مائیک برائن اور بوب برائن کو بھی ہال آف فیم میں شامل کیا گیا۔ امریکی سٹار سرینا ولیمز، جنہوں نے 23 گرینڈ سلیم ٹائٹلز جیت رکھے ہیں، نے روسی کھلاڑی شراپووا کو یہ اعزاز حاصل کرنے پر خصوصی انعام پیش کیا۔شراپووا، جن کی عمر اس وقت 38 برس ہے ، نے 2020 میں اپنے کیریئر کے اختتام کا اعلان کیا تھا۔ وہ لندن اولمپکس کی سلور میڈلسٹ، 2004 کی ڈبلیو ٹی اے فائنلز چیمپئن اور روسی ٹیم کے ساتھ فیڈریشن کپ جیتنے والی بھی ہیں۔ 

 

