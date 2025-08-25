صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان نے ایشیا کپ کیلئے سکواڈ کا اعلان کر دیا

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)افغانستان کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے ۔کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق افغانستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ۔۔۔

 مایہ ناز سپین باؤلر راشد خان ایشیا کپ میں ٹیم کی قیادت کریں گے ،اس کے علاوہ سکواڈ میں رحمان اللہ گرباز، ابراہیم زدران، درویش رسولی، صدیق اللہ اتل، عظمت اللہ عمرزئی، کریم جنت، محمد نبی ،گلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد اسحاق، مجیب الرحمٰن ، اے ایم غضنفر ، نور احمد، فرید احمد ملک، نوین الحق اور فضل حق فاروقی شامل ہیں،افغانستان کرکٹ ٹیم ایشیا کپ سے قبل شارجہ میں ہونے والی سہ ملکی سیریز میں بھی حصہ لے گی۔ 9 ستمبر سے شروع ہونے والے ایشیا کپ میں افغانستان کی ٹیم گروپ بی میں شامل ہے جہاں اس کا مقابلہ بنگلادیش، سری لنکا اور ہانگ کانگ سے ہوگا۔

 

