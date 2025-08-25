صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوئس ٹینس لیجنڈ راجر فیڈرر ارب پتی ایتھلیٹ بن گئے

واشنگٹن (سپورٹس ڈیسک)ٹینس کے عظیم کھلاڑی اور سوئس سٹار راجر فیڈرر دنیا کے ایسے 7 کھلاڑیوں میں شامل ہوگئے ہیں جنہیں ارب پتی کا درجہ حاصل ہوگیا ہے ۔

 امریکی جریدے فوربز کی تازہ رپورٹ کے مطابق فیڈرر کی مجموعی دولت کا تخمینہ 1.1 ارب ڈالر ہے ۔فیڈرر نے 2022ء میں ریٹائرمنٹ لی تھی مگر کھیل کے دوران اور اس کے بعد کاروباری معاہدوں سے وہ مسلسل بڑی کمائی کرتے رہے ، انہوں نے اپنے کیریئر میں تقریباً ایک ارب ڈالر کورٹ سے باہر معاہدوں اور سپانسرشپس سے کمائے ، ان کی کمائی میں سوئس جوتوں اور سپورٹس وئیر برانڈ میں ان کی شراکت داری نے بھی اہم کردار ادا کیا۔فیڈرر مسلسل 16 سال تک دنیا کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے ٹینس پلیئر رہے ، حالانکہ ان کے حریف نووک جوکووچ اور رافیل نڈال نے ان سے کہیں زیادہ انعامی رقم جیتی۔

 

