ایم بی ڈبلیو تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کے 4 تمغے
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سوات سے تعلق رکھنے والے تین نوجوان کھلاڑیوں نے ملائشیا میں ہونے والی ایم بی ڈبلیو انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ 2025 میں چار تمغے جیت کر تاریخ رقم کرتے ہوئے عالمی سطح پر قومی پرچم کو بلند کیا۔
ایونٹ میں 32 ممالک کے 4,200 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی۔پاکستان کی کم عمر ترین تائیکوانڈو چیمپئن عائشہ ایاز نے ایک بار پھر سونے اور کانسی کے تمغے جیت کر اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ان کے بڑے بھائی محمد زریاب خان نے شاندار پرفارمنس کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے گولڈ میڈل جیت کر اپنا، خاندان کا نام روشن کیا اور قوم کی شان میں مزید اضافہ کیا۔ دریں اثنا ان کی سب سے چھوٹی بہن گلالئی ایاز کو ٹورنامنٹ کی بہترین فائٹر قرار دیا گیا اور ان کی ہمت اور عزم کی تعریف کرتے ہوئے انہیں کانسی کے تمغہ سے نوازا گیا۔واضح رہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تین بہن بھائیوں نے بین الاقوامی تائیکوانڈو ایونٹ میں مجموعی طور پر چار تمغے حاصل کیے ہیں۔ ان کی فتح سے سوات اور ملک بھر میں جشن کا سماں ہے ، پوری قوم ان کی کامیابی کو نوجوان نسل کے لیے فخر اور حوصلہ افزائی کی مثال سمجھتے ہیں۔