قومی ٹیم کو پرو ہاکی لیگ میں شرکت کی اجازت، گرانٹ منظور
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)وفاقی حکومت نے پاکستان ہاکی ٹیم کوپرو ہاکی لیگ میں شرکت کی اجازت دیتے ہوئے گرانٹ بھی منظور کرلی۔قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ اجلاس میں سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ کمیٹی کو پاکستان ہاکی ٹیم کی پرو ہاکی لیگ میں شرکت کی یقین دہانی کروائی گئی۔
اس موقع پر سیکرٹری ہاکی فیڈریشن رانا مجاہد نے کہا کہ پرولیگ بہت بڑا ایونٹ ہے جس میں دنیاکی 10 بہترین ٹیمیں حصہ لیتی ہیں، اس ایونٹ میں شرکت کیلئے 35 کروڑ روپے درکار ہیں۔اس پر محی الدین وانی نے واضح کیا کہ 25 کروڑ وزارتِ خزانہ دے گی اور 10 کروڑ سپانسرز سے حاصل کئے جائیں گے ۔ قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ نے پرو ہاکی لیگ میں شرکت کیلئے حکومتی گرین سگنل ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوے کہا ہے کہ میگا ایونٹ میں شرکت سے قومی ٹیم کوناصرف بہترین ٹیموں سے کھیلنے کا موقع ملے گا بلکہ ہاکی کی ترقی کیلئے نئی راہیں بھی کھلے گی۔ اسلام آبادمیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عماد بٹ نے کہا کہ پرو ہاکی میں شرکت کے گرین سگنل پر بہت خوشی ہوئی ہے اور اس سلسلے میں سپورٹ فراہم کرنے پر حکومت کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں کو دئیے جانے والے ڈیلی الاؤنسز کا مسئلہ تاحال حل نہیں ہوسکا۔عماد بٹ نے کہا کہ پرو ہاکی لیگ کی تیاری کے لیے ابھی وقت موجود ہے ، یہ ایونٹ قومی کھیل کے لیے مفید ثابت ہوگا اور اس میں شرکت سے پاکستان ہاکی کی عالمی رینکنگ میں بھی بہتری آئے گی۔