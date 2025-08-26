صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کے 15 رکنی ورلڈ کپ سکواڈ کا اعلان

لاہور (سپورٹس ڈیسک)ویمنز نیشنل سلیکشن کمیٹی نے آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ 2025 کے لیے 15 رکنی سکواڈ کا اعلان کردیا ہے۔ یہ ایونٹ 30 ستمبر سے 2 نومبر تک بھارت اور سری لنکا میں منعقد ہوگا۔

یہی سکواڈ 16 سے 22 ستمبر تک لاہور کے قذافی سٹیڈیم میں شیڈول جنوبی افریقہ کے خلاف تین ون ڈے میچز کی سیریز میں بھی شرکت کرے گا۔ آل راؤنڈر فاطمہ ثنا کو پہلی مرتبہ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی قیادت سونپی گئی ہے ۔ وہ اس سے قبل لاہور میں ہونے والے ورلڈ کپ کوالیفائر میں بھی کپتانی کرچکی ہیں، جہاں پاکستان نے سو فیصد کامیابی کے ساتھ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔سکواڈ میں نوجوان ایمان فاطمہ اور صدف شمس کو شامل کیا گیا ہے ، جو پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ میں شرکت کریں گی دیگر کھلاڑیوں میں ناتالیہ پرویز، رمین شمیم، صدیہ اقبال، شوال ذوالفقار اور سیدہ عروب شاہ بھی پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ کھیلیں گی۔ گزشتہ سکواڈ کے مقابلے میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ایمان فاطمہ اور صدف شمس کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جب کہ گل فیروزہ اور نجیحہ علوی کو ڈراپ کر کے پانچ رکنی ریزرو سکواڈ میں شامل کیا گیا ہے ، جس میں طوبی حسن، امِ ہانی اور وحیدہ اختر بھی موجود ہیں۔ 

 

