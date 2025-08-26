پی سی بی کی ٹیسٹ،ون ڈے کپتانوں کی تبدیلی کی تردید
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیم کے کپتان کے حوالے سے حال ہی میں گردش کرنے والی خبروں پر ردعمل دیا ہے۔پی سی بی نے ون ڈے میں محمد رضوان کی جگہ سلمان علی آغا اور ٹیسٹ میچوں میں شان مسعود کی جگہ سعود شکیل کو قیادت سونپنے کی خبروں کی سختی سے تردید کی ہے۔
پی سی بی کے مطابق تاحال نہ تو سلیکشن کمیٹی کے اجلاس میں ایسا کوئی معاملہ زیر غور آیا ہے اور نہ ہی کسی کھلاڑی کے کنٹریکٹ کی کیٹیگری میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے ۔ خیال رہے کہ اس سے قبل خبر سامنے آئی تھی بورڈ ون ڈے کیلئے محمد رضوان کی جگہ سلمان علی آغا اور ٹیسٹ میں شان مسعود کی جگہ سعود شکیل کو سینٹرل کنٹریکٹ میں اے کیٹگری دے کرکپتان بنانے پر غور کر رہا ہے اور ٹیم کی دبئی روانگی سے قبل اس بارے میں پی سی بی تھنک ٹینک میں ابتدائی مشاورت ہوئی ہے ۔ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود تنزلی کے بعد بی سے نکل کر سب سے نچلی کیٹیگری یعنی ڈی میں آ گئے ہیں اور یہ اس جانب اشارہ ہے کہ انہیں کپتانی بچانا مشکل ہے ۔خبر میں کہا گیا تھا کہ سلیکشن کمیٹی اور ہیڈ کوچ سلمان علی آغا کو طویل المعیاد بنیادوں پر کپتان بنانا چاہتی ہے ، سعود شکیل کی پاکستان شاہینز کیلئے ریڈ بال کپتانی سے سلیکشن کمیٹی مطمئن ہے ۔