ٹرائی نیشن سیریز سے ایشیا کپ کیلئے مدد ملے گی:سلمان مرزا
دبئی(سپورٹس ڈیسک)قومی کرکٹر سلمان مرزا کا کہنا ہے کہ ٹرائی نیشن سیریز کیلئے پریکٹس کیمپ اچھا جا رہا ہے۔قومی کرکٹر سلمان مرزا نے دبئی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پریکٹس میچ بھی کھیلا جس سے کنڈیشن کو سمجھنے میں مدد ملی، آل راؤنڈر نہیں ہوں، باری آتی ہے تو فنش تو کرنا ہوتا ہے۔۔۔
سلمان علی آغا مثبت سوچ والے انسان ہیں۔سلمان مرزا کا کہنا تھا کہ ایشیا کپ میں سلمان علی آغا کی کپتانی میں اچھے نتائج کی امید ہے ، پریشر سے ہی اچھا کھلاڑی بنتا ہے ، ٹرائی نیشن سیریز سے ایشیا کپ کی تیاری میں مدد ملے گی۔قومی کرکٹر نے مزید کہا کہ پاکستان ٹیم نہ صرف روایتی حریف بھارت ہی نہیں بلکہ دیگر ٹیموں کے خلاف بھی مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں اترے گی، انہوں نے افغانستان کے خلاف میچ کو بھی ایک زبردست مقابلہ قرار دیا، کیونکہ افغان ٹیم اپنے ہوم کنڈیشنز میں کھیل رہی ہے ، جو اسے برتری دے سکتی ہے ۔انہوں نے شائقین کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ ایشیا کپ میں شاندار مقابلے دیکھنے کو ملیں گے ۔