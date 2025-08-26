صحت کیلئے محنت ،تسلسل اچھا ہے جنون نہیں:رونالڈو
لزبن (سپورٹس ڈیسک)سٹارفٹبالرکرسٹیانو رونالڈو نے اپنے طرزِ زندگی اور صحت کے متعلق کہا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک روٹین ہو، تسلسل اچھا ہے ، جنون نہیں۔ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کرسٹیانو جیسا مت بنو، کیونکہ کرسٹیانو پاگل ہے۔
یہاں تک کہ میرے دوست بھی سمجھتے ہیں کہ میں ایسی زندگی گزارنے کے لیے بیمار ہوں۔ لیکن میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ میں یہ سب آسانی اور خوشی سے کرتا ہوں۔جم جانے کی عادت پر گفتگو کرتے ہوئے رونالڈو نے ایک نہایت سادہ مگر گہرا نکتہ بیان کیا، میرے لیے یہ قربانی نہیں ہے ۔ کبھی کبھی دل نہیں چاہتا، لیکن میں جاتا ہوں کیونکہ میں نے خود سے وعدہ کیا ہے ۔ میں ہر دن خوشی خوشی نہیں جاتا، لیکن صحت کے لیے محنت کرنا ضروری ہے ۔