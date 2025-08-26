صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامک سالیڈیرٹی گیمز کیلئے ٹرائلز میں پاک آرمی کے احمد فراز کی جیت

  • کھیلوں کی دنیا
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)اسلامک سالیڈیرٹی گیمز کیلئے ایتھلیٹکس کے ہائی جمپ ایونٹ میں پاکستان کی نمائندگی کیلئے منعقدہ ٹرائلز پاک آرمی کے احمد فراز نے جیت لئے۔

پاکستان سپورٹس بورڈ کی ہدایت پر پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن نے ہائی جمپ ایونٹ کے ٹرائلز جناح سٹیڈیم اسلام آباد میں منعقد کروائے ۔ اصغر گل، خان بہادر سمیت پاکستان سپورٹس بورڈ، آرمی اور واپڈا کے نما ئندوں پر مشتمل سلیکشن کمیٹی نے ٹرائلز میں پاک آرمی کے احمد فراز کو 2اعشاریہ 10میٹر جمپ کرنے پر فاتح قرار دیا ۔

 

