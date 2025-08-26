دنیا کا مہنگا سپورٹس کارڈ1کروڑ29لاکھ ڈالر میں نیلام
استنبول (سپورٹس ڈیسک)امریکی نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن (این بی اے ) کے لیجنڈز مائیکل جارڈن اور کوبی برائنٹ کا نایاب باسکٹ بال کارڈ امریکا کی ریاست ٹیکساس میں ہونے والی نیلامی میں ریکارڈ 1کروڑ29لاکھ ڈالر میں فروخت ہوگیا۔
ڈلاس کی ہیریٹیج آکشنز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم "ایکس" پر اعلان کیا کہ 2007-08 اپر ڈیک ایکسکوزٹ کلیکشن ڈوئل لوگو مین آٹوگراف کارڈ نے ہفتے کی شب منعقدہ سمر پلاٹینم نائٹ سپورٹس آکشن میں ریکارڈ قائم کر دیا۔یہ منفرد کارڈ دونوں باسکٹ بال سٹارز کے پورٹریٹس، دستخط اور این بی اے جرسی لوگو پیچز پر مشتمل ہے جبکہ جارڈن کی جرسی پیچ خصوصی گولڈ ویرینٹ ہے ، یہ اپنی نوعیت کا واحد ڈوئل لوگو مین کارڈ ہے جس میں دونوں کھلاڑی شامل ہیں۔یہ قیمت این بی اے کارڈ کے پچھلے ریکارڈ سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے ۔