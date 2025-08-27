انٹر اسکواڈ میچ، قومی کرکٹرز صلاحیتیں نکھارنے میں مصروف
دبئی(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایشیا کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں جاری دوسرے پریکٹس میچ میں سلمان آغا الیون نے صائم ایوب الیون کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔
میچ میں صائم ایوب الیون نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 136 رنز بنائے ، فہیم اشرف 23 گیندوں پر 41 اور فخر زمان 27 گیندوں پر 30 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے ۔سلمان آغا الیون کی جانب سے سپنر ابرار احمد نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ہدف کے تعاقب میں سلمان آغا الیون نے جارحانہ انداز اپنایا، حسن نواز نے 19 گیندوں پر 42 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی جبکہ کپتان سلمان علی آغا نے 23 گیندوں پر 30 رنز جوڑے ، محمد حارث 18 گیندوں پر 32 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ۔صائم ایوب الیون کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی اور صائم ایوب نے دو، دو وکٹیں حاصل کیں۔دریں اثنا قومی کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ ایشلے نوفکی نے کہا کہ بطور ٹیم بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی تیاریاں اچھی جا رہی ہیں۔دبئی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ ایشلے نوفکی کا کہنا تھا کہ سہہ ملکی سیریز اور ایشیا کپ کے لئے پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریاں بہترین ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہم جلدی یہاں آئے اس لئے کنڈیشنز سے ہم آہنگ ہونے میں مدد ملی، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، حسن علی اور دیگر بولرز کی تیاری اچھی ہے ۔ایشلے نوفکی کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں نے نیٹ سیشنز میں حصہ لیا، یہاں ہر دن مختلف کنڈیشنر ہوتی ہیں۔ پچز مختلف ہیں سلیکٹرز نے ٹیم سلیکٹ کی ہے ، کبھی سپن سے مدد ملتی تو کبھی فاسٹ بولنگ سے ۔انہوں نے کہا کہ نوجوان کھلاڑی بیٹنگ اور بولنگ دونوں سے محنت کر رہے ہیں، نوجوان ٹیلنٹ کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے ۔