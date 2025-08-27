برینڈن ٹیلر 4سال بعد ون ڈے میں واپسی کیلئے تیار
ہرارے (سپورٹس ڈیسک)زمبابوے کے وکٹ کیپر بلے باز برینڈن ٹیلر چار سال بعد ون ڈے کرکٹ میں واپسی کے لیے تیار ہیں۔
برینڈن ٹیلر کی آئی سی سی کے انسداد بدعنوانی قانون کی خلاف ورزی کیے جانے پر عائد پابندی ختم ہونے کے بعد راوں ماہ کے آغاز میں انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی ہوئی تھی۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کیخلاف دوسرے ٹیسٹ میں ٹیم کی نمائندگی کی تھی۔برینڈن ٹیلر کو اب سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 16 رکنی سکواڈ میں شامل کیا گیا ہے ۔انہوں نے آخری ون ڈے میچ ستمبر2021میں آئرلینڈ کے خلاف کھیلا تھا۔ زمبابوے نے29اور31اگست کو ہرارے میں ہونیوالے دو ون ڈے میچز کی سیریز کیلئے کریگ ایرون کی قیادت میں 16 رکنی سکواڈ کا اعلان کیا ہے ۔