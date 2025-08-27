صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان کیخلاف کھیلنے کی خواہش پرگوتم گمبھیر کو منافق قرار دیدیا گیا

نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک)سابق بھارتی کھلاڑی منوج تیواری نے ہیڈکوچ گوتم گمبھیر پر تنقید کرتے ہوئے انہیں ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف کھیلنے کی خواہش پر منافق قرار دے دیا۔

 تیواری نے کہا کہ جب گمبھیر ٹیم انڈیا کے کوچ نہیں تھے تو کہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کبھی میچ نہیں کھیلنا چاہئے ، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اس ٹیم کا کوچ ہے جو ایشیا کپ میں پاکستان سے کھیلنے جا رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ گمبھیر استعفیٰ کیوں نہیں دے سکتے وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھارتی ٹیم کا حصہ نہیں بنوں گا ۔

 

