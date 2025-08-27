نرمل پُرجا بلند چوٹیاں 50 مرتبہ سر کرنیوالے پہلے کوہ پیما
لاہور(شوبز ڈیسک)نیپالی کوہ پیما نرمل پُرجا نے دنیا کے خطرناک ترین پہاڑوں میں سے ایک نانگا پربت سر کر کے تاریخ رقم کر دی، وہ دنیا کے پہلے کوہ پیما بن گئے ہیں۔۔۔
جنہوں نے 8 ہزار میٹر سے بلند چوٹیاں 50 مرتبہ سر کی ہیں۔برطانوی شاہی اعزاز ایم بی ای رکھنے والے نرمل پُرجا نے نانگا پربت (8,126 میٹر) پر کامیابی سے سر کرنے کے بعد یہ سنگِ میل عبور کیا، انہوں نے اپنی کامیابی کو زندگی کی سب سے خطرناک مہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ دورانِ چڑھائی مجھے شدید ہوا، برفانی تودوں اور پتھروں کے گرنے جیسے خطرات کا سامنا رہا۔اس شاندار ریکارڈ میں سے 22 چڑھائیاں انہوں نے بغیر اضافی آکسیجن کے مکمل کیں، جو بذاتِ خود ایک نیا عالمی ریکارڈ ہے ۔پُرجا نے اپنی کامیابی کو نیپال اور برطانیہ کے درمیان 200 سالہ دوستانہ تعلقات کے نام کرتے ہوئے دونوں ممالک کے پرچم لہرائے ۔