ماؤنٹ ایورسٹ سے کچرا اٹھا نے کے لیے ڈرونز کا استعمال

ماؤنٹ ایورسٹ سے کچرا اٹھا نے کے لیے ڈرونز کا استعمال

کٹھمنڈو(سپورٹس ڈیسک)ماؤنٹ ایوریسٹ سے کچرا اٹھانے کے لیے ڈرونز کا استعمال شروع کردیا گیا۔ پہلی بار بھاری بھرکم ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ نیپالی کمپنی ایئرلفٹ ٹیکنالوجی نیدو جدیدہیوی لفٹر ڈرونز کے ذریعے کیمپ 1 سے 300 کلوگرام کچرا نیچے منتقل کیا۔

ماؤنٹ ایوریسٹ سے کچرا اٹھانے کے لیے ڈرونز کا استعمال شروع کردیا گیا۔ پہلی بار بھاری بھرکم ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ نیپالی کمپنی ایئرلفٹ ٹیکنالوجی نیدو جدیدہیوی لفٹر ڈرونز کے ذریعے کیمپ 1 سے 300 کلوگرام کچرا نیچے منتقل کیا۔ 

 

