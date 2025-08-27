سنوکر چیمپئن آصف اور حسنین انعامی رقم سے محروم
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سنوکر ورلڈ چیمپئن شپ جیتنے والے قومی کیوئیسٹ محمد آصف اور محمد حسنین تاحال انعامی رقم سے محروم ہیں۔رپورٹ کے مطابق پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے محمد آصف کو 2 چیمپئن شپ جیتنے کی انعامی رقم موصول نہ ہوئی۔
پاکستان بلیئرڈ اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد آصف کو انعام کی مد میں کم از کم ایک کروڑ روپے ادا کیے جانے ہیں جب کہ نوجوان کیوئسٹ محمد حسنین کو انڈر 17 ورلڈ آئی بی ایس ایف ٹائٹل کیلئے 50 لاکھ کی انعامی رقم نہیں ملی۔ پی بی ایس اے کے چیئرمین عالمگیر شیخ کا کہنا تھا کہ پی ایس بی کی پرانی کیش ایوارڈ پالیسی کے تحت فاتح کھلاڑی کو فی ٹائٹل 50 لاکھ روپے انعام ملنا تھا۔انہوں نے کہا کہ جولائی میں جاری کردہ نئی کیش ایوارڈ پالیسی میں انعامی رقم 50 سے کم کرکے 15 لاکھ کی گئی، محمد آصف نے نومبر 2024 اور جولائی 2025 میں ورلڈ ٹائٹل جیتے ۔ دوسری جانب محمد آصف کا کہنا تھا کہ 6 مرتبہ ورلڈ چیمپئن شپ اور 5 مرتبہ ایشین چیمپئن شپ جیتی لیکن پنجاب حکومت سے آج تک ایک روپیہ نہیں ملا، کھلاڑیوں کو فنانشل سپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ حکومتی سپورٹ کے لیے میری درخواست ہے ، میں سپورٹ کے بغیر بھی دل و جان سے کھیلوں گا، میرا وقت گزر چکا ہے لیکن حکومتی سپورٹ نہ ملنے سے نوجوان کھلاڑی مایوس ہوتے ہیں، یہ کھیل آسان نہیں ہے ،بہت مہنگا کھیل ہے ۔