پروہا کی لیگ،نیشنل یوتھ گیمز کیلئے40کروڑ روپے منظور
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان ہاکی ٹیم کی پرو ہاکی لیگ میں شرکت کے حوالے سے تمام رکاوٹیں دور ہوگئی ہیں،حکومت نے پرو ہاکی لیگ اور نیشنل یوتھ گیمز کیلئے 40 کروڑ روپے کی منظوری دے دی۔
حکومت نے 25 کروڑ پرو لیگ کیلئے منظور کیے ہیں جبکہ 15 کروڑ روپے کی نیشنل یوتھ گیمز کے لیے منظوری دی گئی ہے ۔پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے جاری خط کے مطابق اس رقم میں سے 25 کروڑ روپے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے مختص کیے گئے ہیں تاکہ پاکستان ہاکی ٹیم پرو لیگ سیزن 7 میں شرکت کو یقینی بناسکے ۔رقم کی منظوری کے بعد پی ایچ ایف جلد انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو اپنی دستیابی سے آگاہ کرے گی۔پی ایس بی نے پی ایچ ایف سے کہا ہے کہ وہ 3 دن کے اندر جامع پلان جمع کرائے ، جس میں سفری شیڈول، لاجسٹک سہولیات، انتظامی امور اور تربیتی کیپس کی تفصیلات شامل ہوں۔ یادرہے کہ نیوزی لینڈ کے انکار کے بعد ایف آئی ایچ نے پاکستان ہاکی ٹیم کو پرولیگ میں شرکت کی دعوت دی تھی ۔