صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق آسٹریلوی کپتان جلدکے کینسر کے مرض میں مبتلا

  • کھیلوں کی دنیا
سابق آسٹریلوی کپتان جلدکے کینسر کے مرض میں مبتلا

میلبرن(سپورٹس ڈیسک )آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مائیکل کلارک جِلد کے کینسر میں مبتلا ہوگئے ۔

سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں مائیکل کلارک نے لکھا کہ اسکن کینسر خاص طور پر آسٹریلیا میں ایک حقیقت ہے ۔ میری ناک پر ایک اور کٹ پڑ گیا ہے ۔سابق کپتان نے مداحوں کو دوستانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اپنی جِلد کا معائنہ کراتے رہیں، احتیاط علاج سے بہتر ہے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ میرے کیس میں باقاعدگی سے چیک اپ اور فوری تشخیص اہم ہے ۔مائیکل کلارک نے کینسر کی جلد تشخیص کیے جانے پر ڈاکٹر کا شکریہ بھی ادا کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:شادی کی 31ویں سالگرہ پر قسمت کی دیوی مہربان

خواتین کی جیل میں قید ہونے کیلئے جنس تبدیل کرلی

بڑے انگوٹھے والے بندروں کے دماغ بھی بڑے :تحقیق

امریکا:سٹور ملازمہ نے شہری کو لاکھوں ڈالر جتوا دیے

گوگل ڈرائیو میں ویڈیو ایڈیٹنگ کا فیچر متعارف

بچپن کی فوڈ پوائزننگ آنتوں کے کینسر کا سبب بن سکتی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak