ون ڈے رینکنگ:ٹاپ 2پوزیشنز بھارت کے نام، بابر کا تیسرانمبر

  • کھیلوں کی دنیا
ون ڈے رینکنگ:ٹاپ 2پوزیشنز بھارت کے نام، بابر کا تیسرانمبر

لاہور(سپورٹس ڈیسک ) آئی سی سی نے نئی ون ڈے پلیئرز رینکنگ جاری کر دی،جس کے مطابق بیٹرز میں بھارت کے شبمن گل کا پہلا نمبر برقرار ہے جبکہ روہت شرما دوسرے اور پاکستان کے بابر اعظم تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔

آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ ایک درجے ترقی کے بعد 11 ویں نمبر آگئے جبکہ پاکستان کے محمد رضوان دو درجے ترقی کے بعد 25 ویں نمبر پر آگئے ۔ آسٹریلیا کے مچل مارش 4 درجے ترقی کے بعد 44 ویں جبکہ آسٹریلیا کے ہی جوش انگلس 23 درجے ترقی کے بعد 64 ویں اور کیمرون گرین 40 درجے ترقی کے بعد 78 ویں پر آگئے ۔ بولرز رینکنگ میں جنوبی افریقہ کے کیشو مہاراج کا پہلا نمبر برقرار ہے جبکہ ویسٹ انڈیز کے گودا کیش موتی ایک درجے ترقی کے بعد 10 ویں نمبر آگئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے لنگی نگیدی 6 درجے ترقی کے بعد 28 ویں نمبر پر موجود ہیں جبکہ ٹاپ ٹین میں کوئی بھی پاکستانی بولر شامل نہیں ہے ۔ شاہین آفریدی ایک درجے ترقی کے بعد 14 ویں نمبر پر آگئے ہیں جبکہ ون ڈے آل راؤنڈرز میں افغانستان کے عظمت اللہ عمر زئی کا پہلا نمبر برقرار ہے ۔

