راولپنڈی اسلام آباد ریجن کی خواتین کرکٹرز کے انڈر19 اور ایمرجنگ ٹرائلز مکمل

راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) کے زیراہتمام راولپنڈی اسلام آباد ریجن کی خواتین کرکٹرز کے انڈر19 اور ایمرجنگ ٹرائلز مکمل ہوگئے ، پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں پاکستان ویمن کے سلیکٹر اسد شفیق اور وسیم یوسفی نے ٹرائلز لیے ۔

 ٹرائلز میں راولپنڈی ڈویژن اور اسلام آباد سے خواتین کرکٹرز کی بڑی تعداد نے حصہ لیا اور اپنی بالنگ، بیٹنگ، وکٹ کیپنگ کے جوہر دکھائے ۔89 انڈر19 جبکہ 44 ایمرجنگ خواتین کرکٹرز نے پی سی بی ٹرائلز میں حصہ لیا جن میں سے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنیوالی کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کر لیاگیا تاہم منتخب ٹیم کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ خیبرپختونخوا میں خواتین انڈر19 اور ایمرجنگ کرکٹرز کے ٹرائلزکا آج دوسرا دن ہے ، گزشتہ روز پشاور میں ٹرائلز ہوئے جبکہ آج مردان میں ہونگے ۔

