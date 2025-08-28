صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریلوی کرکٹرعثمان خواجہ کاپارلیمنٹ میں غزہ پربات کااعلان

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ ایک بار پھر اہل فلسطین کی آواز بن گئے ۔

ایک بیان میں کرکٹر عثمان خواجہ نے کہا کہ کل پارلیمنٹ جاؤں گا اور وہاں غزہ پر بات کروں گا۔انہوں نے مزید کہا کہ معصوم بچوں کا قتل عام اور فاقہ کشی اب رکنی چاہیے ، غزہ پر بات کرنے کے بعد کھیلوں میں جوئے پر بات کروں گا۔آسٹریلوی کرکٹر نے یہ بھی کہا کہ غزہ میں مظالم رکنے تک ہمیں اسرائیل پر پابندی لگانی چاہیے ، امدادی سامان کی ترسیل کی اجازت تک ہمیں اسرائیل پر پابندی لگانی چاہیے ۔ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی عزت نہ کرنے والے ملک سے تجارت نہیں کرنی چاہیے ۔

