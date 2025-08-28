آسٹریلوی کرکٹرعثمان خواجہ کاپارلیمنٹ میں غزہ پربات کااعلان
لاہور(سپورٹس ڈیسک )آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ ایک بار پھر اہل فلسطین کی آواز بن گئے ۔
ایک بیان میں کرکٹر عثمان خواجہ نے کہا کہ کل پارلیمنٹ جاؤں گا اور وہاں غزہ پر بات کروں گا۔انہوں نے مزید کہا کہ معصوم بچوں کا قتل عام اور فاقہ کشی اب رکنی چاہیے ، غزہ پر بات کرنے کے بعد کھیلوں میں جوئے پر بات کروں گا۔آسٹریلوی کرکٹر نے یہ بھی کہا کہ غزہ میں مظالم رکنے تک ہمیں اسرائیل پر پابندی لگانی چاہیے ، امدادی سامان کی ترسیل کی اجازت تک ہمیں اسرائیل پر پابندی لگانی چاہیے ۔ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی عزت نہ کرنے والے ملک سے تجارت نہیں کرنی چاہیے ۔