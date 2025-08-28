پی ایس ایل کے اثاثوں کی ویلیو ایشن کا عمل شروع کردیا گیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پی ایس ایل انتظامیہ کی جانب سے شفافیت، انصاف پسندی، ترقی اور طویل مدتی پائیداری کیلئے اپنے تمام تجارتی اثاثوں کی ویلیو ایشن کا ایک جامع عمل باضابطہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے ۔
سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے اس حوالے سے کہاہے کہ یہ عمل شفافیت اور میرٹ پر فیصلوں کی ضمانت ہے ۔ پی ایس ایل دنیا کی نمایاں لیگز میں جگہ بنا چکا ہی، ویلیوایشن کا عمل سپر لیگ کی ترقی اور استحکام کا باعث بنے گا، ویلیو ایشن سے سٹریٹجک فیصلوں میں مدد ملے گی۔واضح رہے کمپنی کی رپورٹ کی روشنی میں موجودہ فرنچائزز کی نئی فیس و دیگر امور کا فیصلہ ہو گا۔ موجودہ فیس میں کم از کم 25 فیصد اضافے کا امکان ہے ۔پی سی بی نے گزشتہ دنوں کسی آڈٹ فرم سے معاہدے کیلئے اشتہار دیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ صرف ایک ہی کمپنی ای اینڈ وائی سامنے آئی جس کا تقرر کرلیا گیا تھا۔ای اینڈ وائی کا شمار دنیا کی معروف آڈٹ کمپنیز میں ہوتا ہے ۔ چھ ہفتوں میں آڈٹ مکمل کر کے رپورٹ جمع کرائے گی۔