فلڈ ریلیف نمائشی کرکٹ میچ ہفتے کو ،بابراعظم بھی حصہ لیں گے
لاہور(سپورٹس ڈیسک) پی ایس ایل کی ٹیم پشاور زلمی نے خیبر پختونخوا میں سیلاب کے باعث ہونے والی تباہی اور متاثرین کی امداد کیلئے فلڈ ریلیف نمائشی کرکٹ میچ کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔
اس میں فلڈ ریلیف نمائشی کرکٹ میچ میں پاکستان ٹیم کے سابق کپتان بابراعظم بھی ایکشن میں نظر آئیں گے ۔ یہ خصوصی نمائشی میچ ہفتہ، 30 اگست کو پشاور کے عمران خان کرکٹ سٹیڈیم میں دوپہر 1 بجے ہوگا، جس میں پشاور زلمی اور لیجنڈز الیون کے درمیان ایک سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔واضح رہے کہ اس میچ کی تمام ٹکٹوں سے حاصل ہونے والی آمدنی 100 فیصد سیلاب زدگان کی بحالی اور امداد کے لیے وقف کی جائے گی ۔