قومی بولنگ کوچ نے شاہین آفریدی سے بڑی امیدیں باندھ لیں

لاہور(سپورٹس ڈیسک )قومی کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ ایشلے نوفکے نے شاہین آفریدی سے بڑی امیدیں وابستہ کرلیں۔

 ایشلے نوفکے نے کہاکہ کہ لیفٹ آرم فاسٹ بولر شاہین آفریدی اچھی رفتار حاصل کر رہے ہیں اور وہ آئندہ ایشیا کپ کے دوران اپنی بہترین فارم میں واپسی کے لیے تیار ہیں۔ 25 سالہ سٹار بولر اپنی بہترین فارم دوبارہ حاصل کرنے اور 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بولنگ کرنے کی صلاحیت کے قریب ہیں۔واضح رہے کہ شاہین آفریدی 2023 میں کمر کی انجری کے بعد سے اپنی فارم بحال کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے سکواڈ میں جگہ حاصل نہیں کر پائے تھے ۔تاہم رواں ماہ کے آغاز میں ویسٹ انڈیز کے خلاف وائٹ بال سیریز کے دوران ایکشن میں واپسی پر انہوں نے اپنی بہترین جھلک دکھائی۔

