ایشیاکپ:پاک بھارت مقابلے میں دباؤ کو سنبھالے والی ٹیم جیتے گی :وسیم اکرم

لاہور(سپورٹس ڈیسک )قومی ٹیم کے سابق کپتان اور فاسٹ بولر وسیم اکرم نے ایشیا کپ میں روایتی حریف بھارت کے خلاف 14ستمبر کو ہونے والے بڑے ٹاکرے سے قبل کہا ہے۔

کہ ہمیشہ کی طرح یہ مقابلہ انتہائی سنسنی خیز ہوگا تاہم جو ٹیم دباؤ کو بہتر انداز میں سنبھالے گی وہی میدان مارے گی۔ کرکٹ کے میدان میں فیورٹ ہونے سے زیادہ اصل امتحان دباؤ میں کھیلنے کا ہوتا ہے اور پاکستانی ٹیم بھی بڑے مقابلوں میں شاندار کارکردگی دکھانے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔وسیم اکرم نے شائقین کو نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارتی اپنے آپ کو محبِ وطن سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیم جیتے تو پاکستانی عوام بھی دل و جان سے اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی بھی جیت کی خواہش رکھتے ہیں لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے شائقین کھیل کو کھیل کی حد تک رکھیں تاکہ یہ میچ سب کے لیے دلچسپ اور یادگار ثابت ہو۔ کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ شائقین کو بھی کھیل کی اصل روح کو برقرار رکھنا چاہیے ۔

