پی ایس بی میں تقرروتبادلے ،عمر فاروق ڈپٹی ڈی جی ایڈمن تعینات
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپورٹس بورڈ (پی ایس بی) میں تقرریاں اور تبادلے کرد یئے گئے ہیں۔
نوٹیفکیشن کے مطابق ڈپٹی ڈی جی ایڈمن شاہد اسلام کو عہدے سے ہٹا دیا گیا جبکہ وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز کے عمر فاروق کو نیا ڈپٹی ڈی جی ایڈمن تعینات کر دیا گیا۔گریڈ 19 کے افسر عمر فاروق 3 سال ڈیپوٹیشن پر خدمات انجام دیں گے ۔ شاہد اسلام کو پہلے بھی وفاقی سیکرٹری نے 3 ماہ کیلئے معطل کیا تھا۔اعلیٰ حکام کو گمراہ کرنے پر محمد شاہد کی معطلی ہوئی تھی۔ محمد شاہد پی ایس بی کے ری ہیبلیٹیشن ونگ تک محدود رہیں گے ۔نوٹیفکیشن کے مطابق گریڈ 17 کے عبدالصمد کو اسلام آباد سے لاہور ٹرانسفر کر دیا گیا جبکہ گریڈ 16 کے سمیع الرحمٰن کا کوچنگ سنٹر کراچی سے اسلام آباد تبادلہ کر دیا گیا۔نوٹیفکیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ عامر محمود صدیقی کو اسلام آباد سے پشاور ٹرانسفر کر دیا گیا۔